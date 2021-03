Ein Einblick in das Leben eines Ski-Freestylers: Elias Ambühl lässt tief in seine Vergangenheit blicken.

Saltos und Schrauben in atemberaubender Höhe sowie enorme Kräfte, die bei der Landung einwirken. An der Freestyle-WM in Aspen (USA) gibt es in den kommenden Tagen wieder viel Spektakel zu sehen.

Einer der Schweizer Pioniere in dieser Sportart ist Freestyle-Skifahrer Elias Ambühl. Er war einer der ersten Schweizer, der im Big Air und im Slopestyle internationale Erfolge feierte und Geld verdiente. Der 28-Jährige hat seine Karriere aber früh beendet, ist heute als Freestyle-Experte bei SRF im Einsatz und kennt sich in der Szene nach wie vor hervorragend aus.

Legende: Michèle Schönbächler, Elias Ambühl und Reto Held (v.l.n.r) SRF

Im neusten Podcast «Ufwärmrundi» spricht der Bündner über seine Zeit als Freestyler, die auch mit einer Zeit als Rockstar vergleichbar ist. Elias Ambühl fliegt heute Helikopter, hat eine Familie und ist Besitzer einer Bar. «Das Leben ist viel zu kurz, um sich zu langweilen», sagt er.

Warum Elias Ambühl überzeugt ist, dass Fussballer nicht Freestyler sein könnten, hört ihr im Podcast oben.