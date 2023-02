Die beiden SRF-Ski-Experten Tina Weirather und Marc Berthod haben an Weltmeisterschaften viel erlebt – sowohl positiv als auch negativ. In der «Ufwärmrundi» schwelgen sie in Erinnerungen.

Tina Weirather und Marc Berthod begleiten für SRF die Ski-WM in Courchevel/Méribel als Experten. In der aktuellen Ausgabe der «Ufwärmrundi» tauchen die beiden ein in vergangene Weltmeisterschaften und sprechen dabei über Druck, Champagnerduschen und den «Norway Day», auf den viele Nationen einen neidischen Blick werfen.

Sowohl Weirather als auch Berthod haben an je 6 alpinen Ski-Weltmeisterschaften teilgenommen. Während Berthod bei der WM 2009 in Are zweimal Silber gewann (Super-Kombination und Teamevent), heimste Weirather 2017 in St. Moritz im Super-G die Silbermedaille ein. Noch heute denken die beiden gerne an diese Anlässe zurück, auch wenn Weirather gleichzeitig verrät: «Der Druck war damals fast nicht auszuhalten.»

Legende: Plaudern aus dem Nähkästchen Tina Weirather und Marc Berthod mit SRF-Moderator Lukas Studer (links). SRF

Weshalb liess sich Weirather 2015 bei der WM in Beaver Creek unnötig aus der Fassung bringen? Und an welchen WM-Druckmoment kann sich Berthod besonders gut erinnern? Das und noch viel mehr erzählen die beiden in der aktuellen «Ufwärmrundi» direkt aus Courchevel/Méribel.

Alle Sendungen der Ufwärmrundi

