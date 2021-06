Wie weit kann es die Schweiz an der EURO 2020 schaffen? Wer sind die Top-Favoriten? Das sagen Beni Thurnheer und Sascha Ruefer.

Wenn an der EURO 2020 angepfiffen wird, dann wird in den Schweizer Stuben fleissig mitkommentiert und gefachsimpelt. Genau das haben wir in der neusten Folge der «Ufwärmrundi» auch gemacht.

Die SRF-Kommentatoren Reto Held, Sascha Ruefer und der ehemalige Nati-Reporter Beni Thurnheer sind sich einig: Frankreich muss man auf der Rechnung haben. Aber «Beni National» ist sich auch sicher, «für die Schweiz ist an der EM 2021 viel möglich».

Warum es die Schweiz an dieser Europameisterschaft weit schaffen kann, wer zum erweiterten Favoritenkreis gehört und wieso der Zuschauer zuhause während dem Spiel wahrscheinlich mehr sieht als der SRF-Kommentator Sascha Ruefer, hören Sie in der «Ufwärmrundi».

Alle Folgen des Sportcasts «Ufwärmrundi»: hier.