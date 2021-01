Marc Berthod gewann in Adelboden den Slalom und den Riesenslalom und hat deshalb gleich zwei der exklusiven Glocken bei sich zu Hause. Aber was wurde aus der Prämie, die er sich kurz nach dem Sieg selber gönnen wollte? Wo steht der Whirlpool?

Es ist unübertrieben ein legendärer Sieg, den Marc Berthod 2007 in Adelboden holte. Mit der Startnummer 60 schaffte er es im Slalom als 27. gerade noch in den 2. Lauf. Dann folgte ein Traumlauf, langes Warten und noch mehr Emotionen.

Wie seine Siegerglocke heute klingt und ob er sich die angedachte Siegprämie tatsächlich leistete, erzählt Marc Berthod in der Ufwärmrundi.

«Der Sieg im Jahr darauf im Riesenslalom von Marc Berthod ist aber noch höher einzuschätzen», sagt Bernhard Schär. Der Radioreporter ist zum 30. und letzten Mal in Adelboden mit dabei und schwärmt: «Das war etwas vom Beeindruckendsten, was ich in meiner Zeit erlebt habe!» Warum und wie Adelboden Ende der 90er Jahre einen Quantensprung schaffte – in der Ufwärmrundi rund um die Rennen in Adelboden.