Was klingt, wie ein Märchen, wurde für die Schweizer Handball Nationalmannschaft Wirklichkeit. Hals über Kopf und in einer Nacht- und Nebelaktion wurde die Schweiz für die WM-Endrunde in Ägypten nachnominiert.

Zuerst war es Tschechien und dann noch die USA, welche aufgrund von Corona-Erkrankungen für die Handball WM in Ägypten absagen mussten. Von diesen Absagen profitierte das Schweizer Team, das über Nacht doch noch zum WM-Teilnehmer wurde.

Entsprechend begann das WM-Abenteuer für die Schweiz stressig. Am Anreisetag hatte der Flug nach Ägypten zwei Stunden Verspätung, es ging für die Schweizer direkt vom Flughafen in die Halle ans erste WM-Spiel gegen Österreich, welches die Schweiz gewinnen konnte. Es folgten an der WM zwei weitere Siege und sam Ende ein Rang unter den Top 16.

Doch von der WM gibt es viel mehr zu erzählen. Es gab mehr als nur gute Leistungen, es gab zum Beispiel eine WM mitten in der Corona-Pandemie. Schutzmassnahmen, die zu Beginn nur mehr oder weniger eingehalten wurden. Und Anekdoten, die bis jetzt nur die Schweizer Handballer kannten. So kam das Gepäck der Spieler vor der ersten Partie nicht zum erhofften Zeitpunkt an, oder es gab vor dem ersten Spiel als Zwischensnack eine Salami.

In der «Ufwärmrundi» lässt Nationaltrainer Michael Suter hinter die Kulissen blicken und erzählt, was innerhalb der Mannschaft sowie im Hotel und in Ägypten abging. Zudem spricht er mit Stephan Liniger und Stefan Bürer über die Zukunft des Schweizer Handballs.