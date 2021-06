Wie oft musste man in Wimbledon schon mitleiden? Wie oft gab es schon Grund zur Freude? Gerade Roger Federer sorgte über Jahre für Emotionen. In Erinnerung bleibt aus der jüngsten Zeit die Final-Niederlage 2019 gegen Novak Djokovic, trotz Matchbällen für den Baselbieter. Das Tennisturnier von Wimbledon schrieb schon unzählige Geschichten.

So hat auch SRF-Tennisexperte Heinz Günthardt viele Erinnerungen an das Turnier in London. Er gewann es als Junior und auch im Doppel. Im Juniorenturnier konnte er auf dem Centre-Court praktisch vor vollen Rängen spielen.

Weniger gute Erinnerungen hat der ehemalige Tennisprofi Marco Chiudinelli: «In Wimbledon konnte ich nie überzeugen, dort lief es mir nie», erinnert er sich.

Legende: v.l.n.r Marco Chiudinell, Stefan Bürer und Heinz Günthardt im Podcast Ufwärmrundi. SRF

Heute beobachtet Chiudinelli das Grand-Slam-Turnier von zu Hause aus. Er staunt, wie langsam der Platz ist: «Die Spieler auf dem heiligen Rasen kamen mir wie Bowlingkugeln vor». Nicht zu unterschätzen seien aber die Bedingungen, der Rasen ist feucht und gefährlich – sagt Heinz Günthardt im neusten Podcast.

Die aktuellste Folge der «Ufwärmrundi» gibt es im Audio zu hören.