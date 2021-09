Die 60 besten Schwinger messen sich am Kilchberger. Matthias Sempach hat ihn gewonnen, Joel Wicki möchte noch gewinnen.

Nur ganz grosse Namen wie Karl Meli, Ernst Schläpfer, Jörg Abderhalden, Christian Stucki und Matthias Sempach konnten den Kilchberger Schwinget bis heute gewinnen. Am kommenden Samstag kommt ein neuer Name hinzu. Ist es Samuel Giger oder Joel Wicki, vielleicht doch ein Aussenseiter? Die Antworten darauf werden folgen.

In der neusten Ausgabe der «Ufwärmrundi» geht es nur am Rande um mögliche Sieger, vielmehr sprechen SRF-Experte und Kilchberg-Sieger von 2014 Matthias Sempach sowie Schwinger Joel Wicki über den Kilchberger und seine Bedeutung. Die Erinnerungen an die letzte Ausgabe sind bei den Beiden unterschiedlich. Sempach gewann alle sechs Gänge, Wicki konnte als 17-Jähriger nur einen Gang gewinnen, sammelte aber wertvolle Erfahrungen. «Zum Glück war Wicki erst 17, sonst wäre er schon viel stärker gewesen», witzelt Sempach im Podcast.

Legende: Matthias Sempach (unten) und Joel Wicki als beide Schwinger noch aktiv waren. Keystone

Heuer gehört der Entlebucher Joel Wicki nun definitiv zu den Siegesanwärtern, trotz Verletzungen, die er in der aktuellen Saison eingefangen hat. «Die letzte Verletzung am Fussgelenk holte ich mir beim Mähen, da lief es sehr sehr blöd. Jetzt ist aber wieder alles in Ordnung», betont Wicki.

Legende: v.l.n.r. Schwinger Joel Wicki mit Podcast-Moderatorin Michèle Schönbächler und SRF-Experte Matthias Sempach. SRF

Was Joel Wicki in Kilchberg erreichen will, wann er und Sempach auch einmal ein Bier oder ein Glas Wein trinken und wie es sich anfühlt, wenn ein ganzes Dorf weiss, wann Joel Wicki zu Hause ist, hören Sie im Audio.