Dario Cologna weiss, wie es sich anfühlt, Weltmeister zu werden. In der neuesten «Ufwärmrundi» plaudert der neue SRF-Langlauf-Experte aus dem Nähkästchen.

2013 in Val die Fiemme (ITA) erlebte Dario Cologna seinen grössten WM-Moment. Im Skiathlon hängte der Bündner die gesamte Konkurrenz ab und krönte sich zum Weltmeister. Welche Erinnerungen hat er daran? Und welchen WM-Moment würde er gerne aus seinem Gedächtnis streichen?

In der «Ufwärmrundi» spricht Cologna mit Moderator Olivier Borer und Kommentator Mathias Winterberg auch über die aktuelle Ski-Nordisch-WM in Planica (SLO). Wie erlebt er seine erste Weltmeisterschaft als Experte? Wie schätzt er die Überlegenheit der Norweger und Schwedinnen ein? Natürlich dürfen auch einige Anekdoten aus seiner Aktivzeit nicht fehlen. Unter anderem verrät Cologna, dass er einst eine Woche mit seinem Dauerrivalen Petter Northug in Norwegen verbrachte – Feiern inklusive.

Legende: Hat einiges zu erzählen Der neue SRF-Langlauf-Experte Dario Cologna mit Kommentator Mathias Winterberg (links). SRF

Was es mit Colognas Skibruch bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi auf sich hatte und worauf er sich bei dieser WM noch speziell freut, erzählt er in der «Ufwärmrundi».

