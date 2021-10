«Warum soll ausgerechnet ich dieses wichtige Rennen gewinnen?»: Diese Frage müssen sich alle erfolgreichen Athletinnen und Athleten wohl einmal selber beantworten. Bernhard Russi, Olympiasieger und Weltmeister in der Abfahrt, hat eine einfache Antwort gefunden. «Plus 1.» 51 statt 50 Liegestütze, 6 statt 5 Trainingsläufe, etc. Nicht in erster Linie um besser zu werden – sondern um im Starthäuschen zu wissen, warum ausgerechnet ER Olympiasieger in der Abfahrt werden soll.

Legende: v.l.n.r.: Michèle Schönbächler, Bernhard Russi und Didier Plaschy. SRF

Russi unterhält sich in der aktuellen «Ufwärmrundi» mit Michèle Schönbächler und Didier Plaschy auch über andere Erfolgsrezepte. Plaschy, SRF-Skiexperte und Trainer von Slalom-Ass Ramon Zenhäusern, zwang seinen Schützling in diesem Sommer mit Inlineskates und einem Wassertank auf einen Pumptrack. Was das genau bringen soll und was es mit Wandern zu tun hat, erklärt er der «Ufwärmrundi».