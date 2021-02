Was machte Tina Weirather mit ihrer WM-Medaillenprämie? Wieso wird Andrea Dettling die WM 2009 nie mehr vergessen? Warum gibt es im Weltcup kaum Frauentrainerinnen? Diese Fragen beantworten wir in der neusten Ufwärmrundi.

Die Augen der Wintersport-Fans sind ab 8. Februar nach Italien gerichtet. In Cortina d’Ampezzo findet die 46. alpine Skiweltmeisterschaft statt. Die Schweizerinnen und Schweizer haben beste Ausgangslagen, in jeder Disziplin hat die Schweiz Medaillenchancen.

In der neusten Ausgabe der «Ufwärmrundi» sprach SRF-Expertin Tina Weirather über ihre Erinnerungen an Weltmeisterschaften. So gab die Liechtensteinerin preis, was sie mit ihrer Medaillenprämie von der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz machte.

Legende: Frauen-Trio in der aktuellen Podcast-Folge Andrea Dettling, Moderatorin Michèle Schönbächler und Tina Weirather (von links). SRF

Auch die fehlenden Frauentrainerinnen im Weltcup waren Thema. So sprach die ehemalige Rennfahrerin Andrea Dettling über ihre Erfahrungen als Nachwuchstrainerin. In der männerdominierten Skiwelt hatte sie zu Beginn einen schweren Stand. Warum es aber noch immer sehr wenig Frauentrainerinnen gibt, hören Sie im Audio.