«Sleepless» in Bukarest und chancenlos in St. Petersburg

Toni Gambardella organisiert die Reisen des Schweizer Fussball-Nationaltaems, für Fans und auch Journalistinnen. Deshalb ist der Managing Director von Travelclub nahe dran am Team um Vladimir Petkovic und weiss, wie schwierig das Team im Umgang ist. «Sie sind nicht schwierig. Sie sind es sich im Gegenteil gewohnt zu reisen, kennen die Abläufe.» Dennoch gibt es immer wieder heikle Situationen. Wann und wie sie das Team von Toni Gambardella löst, erzählt er im Talk mit Rainer Salzgeber.

Nah dran am Nationalteam ist auch Jeff Baltermia, der für SRF Sport die Interviews führt. Seinen emotionalsten Moment und auch seinen Tiefpunkt erlebte er in St. Petersburg. «Die russische Armee stahl mir diesen besonderen Moment. Es war hoffnungslos!» Was im Stadion genau passierte und ob die PCR-Tests überall in etwa gleich abliefen – in der Ufwärmrundi!

Legende: Podcast-Trio Jeff Baltermia, Rainer Salzgeber und Toni Gambardella (v.l.n.r.). SRF

Die aktuellste Folge der «Ufwärmrundi» gibt es im Audio zu hören.