Heiss, feucht und äusserst erfolgreich aus Schweizer Sicht: Das sind die Olympischen Sommerspiele 2021, die am Wochenende zu Ende gehen. Auch für erfahrene Journalistinnen und Journalisten stellen die Spiele einen Karrierehöhenpunkt dar, genau gleich wie bei den Sportlerinnen und Sportler.

«Es ist ein Privileg, hier in Tokio zu sein und bei so vielen Sportarten Interviews führen zu dürfen», sagt Annette Fetscherin, die bereits bei acht verschiedenen Sportarten als Interviewerin unterwegs gewesen ist. Ihr Job ist aber nicht immer nur einfach, so sei es auf diversen Anlagen manchmal gegen 40 Grad heiss und oft wisse sie gar nicht, was sie am nächsten Tag für eine Aufgabe hat: «Es gibt Tage, an denen ich am Abend nachfrage, welche Interviews ich am nächsten Tag führe.» Dann müsse sie noch den Transport dorthin organisieren und sich in die Sportart einlesen.

Das macht Natalie Pedrocchi schon seit über zwei Jahren. Sie ist Olympia-Projektleiterin von SRF, war 1984 selbst als Turnerin bei Olympia. Für sie sind Olympische Spiele seit Jahren das höchste der Gefühle – und denkt sie an 1984 zurück, läuft es ihr auch heute noch kalt den Rücken herunter.

Über die Organisation der Olympischen Spiele bei SRF und die täglichen Einsätze in Tokio sprechen Natalie Pedrocchi und Annette Fetscherin zusammen mit SRF Moderator Jann Billeter.

Legende: V.l.n.r: Jann Billeter, Natalie Pedrocchi und Annette Fetscherin in Tokio. SRF