Sie wären das unumstrittene Highlight des Wochenendes gewesen: Die Ski-Rennen in Wengen. Nach der Absage heisst es nun: Kitzbühel statt Wengen. Bitter, sagt unser Ski-Kommentator Stefan Hofmänner mit Blick auf die Statistik. Bitter, sagt SRF-Regisseur Beni Giger mit Blick auf all die Vorbereitungen!

Die Skirennen in Wengen sind Corona-bedingt abgesagt – den Blick hinter die Kulissen gibt es dennoch. Das lassen wir uns von Corona nicht nehmen!

Der mehrfach ausgezeichneter SRF-Sport-Regisseur Beni Giger erzählt im Podcast beispielsweise, dass er jeweils im Sommer in Wengen wandern geht, um noch bessere Perspektiven zu finden. Was ihn an Kommenatoren nervt und warum unser Kommentator Stefan Hofmänner die letzten Tage vor allem mit Zählen beschäftigt war – in der Ufwärmrundi, dem Podcast von SRF Sport