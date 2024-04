Die Weltmeister von 2023 sind fix an Olympia dabei. Am Sonntag ist das Ruder-Duo Roman Röösli/Andrin Gulich zu Gast im «Sportpanorama».

Seit dieser Woche können Roman Röösli und Andrin Gulich auch offiziell mit der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris planen. Auf Antrag des nationalen Ruderverbands selektionierte Swiss Olympic den Zweier ohne Steuermann. Für Röösli wird es die dritte Olympia-Teilnahme, Gulich war schon in Tokio 2021 dabei.

Die Weltmeister von 2023 belegten am vergangenen Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Varese den 2. Platz. Eine Woche später sind sie im «Sportpanorama» zu Gast bei Sascha Ruefer.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» mit den Ruderern Roman Röösli und Andrin Gulich am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Nebst Aktualität sind dies weitere Themen der Sendung: