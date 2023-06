Klettern: Weltcup in Villars

Legende: Gelingt ihm ein Exploit beim Heim-Event? Sascha Lehmann. Freshfocus/Pascal Müller

2 Weltcupsiege hat Sascha Lehmann bisher gefeiert. Den 1. in Villars (2019), den 2. kürzlich in Innsbruck (AUT). Nach der erfolgreichen Hauptprobe geht der 25-Jährige motiviert an den Start.

Mit Sean McColl (CAN), Romain Desgranges (FRA), Jakob Schubert (AUT), Sean Bailey (USA) und Taisei Homma (JPN) sind aber 5 weitere Villars-Sieger der letzten Jahre dabei. Das grosse Ziel des Burgdorfers Lehmann ist die Heim-WM in Bern im August.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Weltcup in Villars/VD können Sie am Wochenende im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verfolgen. Samstag 11:55 Uhr: Halbfinals Lead Samstag 19:55 Uhr: Final Lead Sonntag 17:55 Uhr: Final Speed (ohne Schweizer Beteiligung)

Kurze Regelkunde

Was ist Leadklettern?

Lead, das Klettern mit Seil, ist die traditionellste Disziplin des Kletterns. Hier geht es darum, eine definierte Route in einer vorgegeben Zeit möglichst sturzfrei zu durchklettern – bzw. höher als die Konkurrenz zu kommen.

Wie funktioniert der Modus?

Im Halbfinal klettern jeweils die 26 Besten aus der Qualifikation: Der 26. nach der Quali ist der erste Starter, der 1. nach der Quali der letzte Starter. Im Halbfinal hat jede Kletterin und jeder Kletterer 6 Minuten Zeit, um die Tour möglichst zu toppen. Frauen und Herren starten in dieser Runde parallel. Die jeweils 8 Besten sind dann im Final mit dabei.