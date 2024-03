Kein Zittern auf der Ziellinie: Die Volleyballerinnen aus Düdingen stossen mit dem 3. Sieg in Serie über Aesch Pfeffingen in den Final vor und fordern dort NUC heraus.

Volleyball: Sm'Aesch Pfeffingen kann nicht mehr reagieren

Im Frauen-Volleyball steht die Final-Affiche fest, es ist dies gleichzeitig die Reprise des Vorjahrs: Wiederum werden sich ab 14. April in einer Best-of-5-Serie die Titelverteidigerinnen Neuchâtel UC und die Herausforderinnen aus Düdingen duellieren (alle Spiele gibt's live bei SRF zu sehen). Die Freiburgerinnen erarbeiteten sich das Final-Ticket dank einem abgeklärten Auftritt und einem 25:21, 25:18 sowie einer Aufholjagd in Durchgang 3 zum 25:23 zuhause gegen Sm'Aesch Pfeffingen. Düdingen, nach dem 1. Duell in der Halbfinal-Serie noch in Rücklage gewesen, verwertete damit gleich den ersten Matchball und schaltete die Qualifikations-Zweiten der NLA aus. Das europäisch erprobte NUC war schon vorher mit einem «Sweep» gegen Lugano ins Endspiel eingezogen.

Legende: Sie greifen nach dem Meistertitel Jubel bei den Volleyballerinnen aus Düdingen. Keystone/Georgios Kefalas

