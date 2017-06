Ronaldo überflügelt auch Federer

Cristiano Ronaldo bleibt der bestbezahlte Sportler des Planeten. Doch in einem Punkt hat Roger Federer die Nase vorn.

Cristiano Ronaldo hat dieser Tage allen Grund zur Freude: Am Wochenende gewann der Portugiese mit Real Madrid die Champions League. Am Mittwoch veröffentlichte das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes die Liste der bestbezahlten Sportler der Welt – mit Ronaldo an der Spitze.

93 Millionen US-Dollar hat der 32-Jährige im vergangenen Jahr verdient. Davon 58 Millionen durch Einkommen und Preisgelder, 35 durch Sponsoring-Verträge.

Die Top-10 der bestbezahlten Sportler (in Mio. $) Rang Name

Sport Einkommen

Salär Sponsoring 1.

Cristiano Ronaldo

Fussball 93 58 35 2. LeBron James

Basketball 86,2 31,2 55 3. Lionel Messi

Fussball 80 53 27 4. Roger Federer

Tennis 64 6 58 5. Kevin Durant

Basketball 60,6 26,6 34 6. Rory McIlroy

Golf 50 16 34 6. Andrew Luck

Football 50 47 3 8. Stephen Curry

Basketball 47,3 12,3 35 9. James Harden

Basketball 46,6 26,6

20 10. Lewis Hamilton

Formel 1

46 38 8

Im Bereich der Werbe-Einnahmen hat jedoch ein Schweizer die Nase vorn: Roger Federer verdiente 2016 – als er verletzungsbedingt nur 7 Turniere bestritt und keinen Titel gewann – allein durch Sponsoren-Gelder 58 Millionen Dollar.

Diese Rekordsumme dürfte nach seinem erfolgreichen Comeback auf die ATP-Tour im laufenden Jahr kaum kleiner werden.