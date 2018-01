So sendet SRF am Samstag

Volles Sportprogramm am Samstag bei SRF: Der Abfahrts-Klassiker am Lauberhorn, der Super-G der Frauen in Bad Kleinkirchheim, Langlauf aus Dresden, Biathlon in Ruhpolding, Bob aus St. Moritz und vieles mehr. Alle Infos finden Sie hier.

Bild in Lightbox öffnen. Das SRF-Sportprogramm am 13. Januar Event

Startzeit Kanal

Ski: Super-G Frauen in Bad Kleinkirchheim

10:30 SRF zwei/Sport App

Skicross: Weltcup in Idre

10:55 Sport App/srf.ch

Ski: Abfahrt Männer in Wengen

12:00 SRF zwei/Sport App

Langlauf: Sprints in Dresden

12:15 Sport App/srf.ch

Zweierbob: Weltcup in St. Moritz, 1. Lauf

13:00 Sport App/srf.ch

Zweierbob: Weltcup in St. Moritz, 2. Lauf 14:25 SRF zwei/Sport App

Ski: Abfahrt Männer, Medienkonferenz

14:30 Sport App/srf.ch

Biathlon: Staffel Frauen in Ruhpolding

15:10 SRF zwei/Sport App

Ski: Abfahrt Männer, Siegerehrung 19:00

SRF zwei/Sport App

Handball: WM-Quali, Bosnien - Schweiz

19:50 SRF zwei/Sport App

