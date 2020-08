In der Sommerserie «hautnah» geben 5 Schweizer Spitzenathletinnen und -athleten Einblick in ihr Sportleben.

Speziell: Die Hauptfiguren der fünfteiligen Sommerserie filmen sich selber.

Mit dabei sind: David Graf (BMX Race), Tanja Hüberli (Beachvolleyball), Jason Joseph (Leichtathletik), Petra Klingler (Sportklettern) und Abassia Rahmani (Para-Leichtathletik).

Thema Episode 3: Körperkult

In jeder Sportart wird der Körper zelebriert – auf verschiedenste Weisen. Die Athletinnen und Athleten zeigen, was Körperkult für sie bedeutet und wie er in ihren Sportarten gelebt wird. Experte Jörg Scheller, Kunstwissenschaftler und Kraftsportler, ordnet die Entwicklung des Körperkults im Sport ein.

Warum Abassia Rahmani einen offenen Kleiderschrank hat, welche Reaktionen Petra Klingler im Alltag auf ihre Muskeln bekommt, welches Jason Josephs Lieblingskörperteil ist und was Tanja Hüberli über Sixpacks bei Frauen denkt – das alles gibt’s in der dritten Folge.

Thema Episode 2: Schuhe

Spikes, Blades, barfuss, Sport-, Kletter- oder Alltagsschuh … Schuhe sind essenziell und abwechslungsreich. Die Athletinnen und Athleten zeigen die Bedeutung ihrer Schuhe und Blades. Experte Laurent Hoffmann, Orthopädietechniker, erklärt, wie gross der Einfluss von Schuhen auf die sportliche Leistung ist.

Worauf Jason Joseph bei seinen Freizeitschuhen achtet, warum Petra Klinger als Neugeborenes einen Gips bekommen hat, welche Blades Abassia Rahmani wann einsetzt, warum sich David Graf im Rennen fast die Füsse abschnürt und wieso Tanja Hüberli ihre Zehen immer tapen muss – das alles gibt’s in der 2. Folge.

Thema Episode 1: Ernährung

Vegan, vegetarisch, Fleisch, Trennkost, Supplemente, Shakes – Ernährung ist ein vielschichtiges, aber auch kontroverses Thema. Die Athletinnen und Athleten zeigen, wie sie sich ernähren und warum sie es so tun und nicht anders. Expertin Joëlle Flück, Präsidentin der Swiss Sports Nutrition Society, ergänzt und ordnet ein.

Welche Parallelen Petra Klingler zwischen Klettern und Kochen sieht, wobei Tanja Hüberli schwach wird, wer bei Jason Joseph zuhause die «Pillenchefin» ist, wer gerne Apfel mit Erdnussbutter nascht und wer der Kaffee-Nerd ist – das alles gibt’s in der 1. Folge.