An der Kurzbahn-EM Ende Dezember im rumänischen Otopeni räumte Noè Ponti im grossen Stil ab: Der 22-jährige Tessiner kehrte mit drei Gold- und einer Silbermedaille zurück. An der WM in diesem Februar in Doha sucht man Ponti aber vergebens auf der Teilnehmerliste.

00:49 Video Archiv: Pontis 3. Streich in Otopeni Aus Sport-Clip vom 09.12.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Der Tessiner richtet seinen Fokus ganz auf die Olympischen Spiele und bereitet sich stattdessen im Engadin auf das grosse Highlight im kommenden Sommer vor. Im «Sportpanorama» bei Fabienne Gyr spricht Ponti über sein grosses Saisonziel und vieles mehr.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Sicherheitsmassnahmen

Nachdem die Frauen-Speed-Rennen in Cortina von zahlreichen Stürzen geprägt waren, ist nun Crans Montana an der Reihe. Was unternehmen die Organisatoren, um die Sicherheit der Fahrerinnen gewährleisten zu können?

Die Musikerin Taylor Swift bringt die Football-Welt durcheinander. Die Freundin von Kansas-City-Star Travis Kelce ist in den Stadien häufig zu sehen. Es bilden sich plötzlich neue Interessentengruppen, was nicht allen passt. NFL-Fans fordern vor dem Super Bowl mehr Sport und weniger Taylor Swift.

Scheila Meister hält zahlreiche Schweizer Rekorde in den verschiedenen Gewichtsklassen und lebt ihren Traum, der sie zu den Olympischen Spielen führen soll. Die Gewichtheberin nimmt jede Last auf sich, um es an die Weltspitze zu schaffen.