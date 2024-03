Legende: Gold schmeckt ihm Simon Ehammer wurde vor kurzem Hallen-Weltmeister. Keystone/Michael Buholzer

Wenn das nächste «Sportpanorama» ausgestrahlt wird, ist es exakt eine Woche her, seit Simon Ehammer an der Hallen-WM in einem epischen Finale um Gold kämpfte. Der vielseitig begabte Leichtathlet riss in Glasgow die Goldmedaille an sich und sicherte der Schweiz dank minimalem Vorsprung von 11 Zählern erst den 4. Indoor-Titel bei globalen Meisterschaften. Und es ist dies das erste Schweizer WM-Gold eines männlichen Schweizer Leichtathleten seit André Bucher.

Der Innerschweizer war 2001 im Freien bei der WM in Edmonton über 800 m unschlagbar – auf den Spuren Buchers wandelt Ehammer nun. Und nebenbei sorgte der Appenzeller in Schottland mit seinen 6418 ergatterten Punkten für einen Schweizer Mehrkampf-Rekord.

Am Montag ist Ehammer bereits in die Schweiz zurückgekehrt und dort begeistert empfangen worden. Nach ein paar Tagen Verschnaufpause ist der 24-Jährige nun zu Gast im «Sportpanorama» und spricht im Gespräch mit Moderator Rainer Maria Salzgeber über seinen jüngsten Erfolg. Auch verrät er, warum Musiker ein weiterer Berufswunsch von ihm war.

01:22 Video Archiv: Ehammer kehrt mit Gold zurück in seine Heimat Aus Sport-Clip vom 04.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Überbleibsel des America’s Cup

Der America’s Cup vom Jahr 2007 in Valencia bleibt unvergessen. Grund dafür: der Sieg des Schweizer Teams Alinghi. Doch was bleibt übrig von der prestigeträchtigsten Segelregatta? Hohe Schulden sowie unbenutzte Bauten. Der Ex-Bürgermeister von Valencia erzählt, wie die Infrastruktur seither genutzt wurde.

Die Neuenburgerinnen schreiben gerade ein Volleyball-Märchen und stehen im CEV-Cup – dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb, analog der Europa League im Fussball – im Halbfinal. Wer sind die Baumeisterinnen dieses Erfolgs?

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream auf unserer Webseite sowie in der Sport App.