Timo Meier feiert Jubiläum. Seit 10 Jahren spielt der Appenzeller in Nordamerika. Im Februar letzten Jahres wechselte Meier innerhalb der NHL zu den New Jersey Devils und unterschrieb dort für 8 Jahre. Mit den Devils verpasste er die Playoffs.

Wegen einer Verletzung und einer Operation an der Schulter kann der 27-Jährige nicht mit der Schweiz an der WM in Tschechien teilnehmen. Dafür ist er am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama».

Weitere Themen der Sendung:

Der rasante Aufstieg von Chiara Tamburlini: Die 24-jährige Golferin startet durch. Auf der Ladies European Tour erreicht die St. Gallerin einen ersten grossen Meilenstein in ihrer Karriere. Sie gewinnt das Joburg Ladies Open, und das nach nur knapp einem Jahr als Profispielerin.

Die 24-jährige Golferin startet durch. Auf der Ladies European Tour erreicht die St. Gallerin einen ersten grossen Meilenstein in ihrer Karriere. Sie gewinnt das Joburg Ladies Open, und das nach nur knapp einem Jahr als Profispielerin. Emely Jäggi – mit 15 schon an der Weltspitze der Sportschützen: Die erst 15-jährige Sportschützin sichert sich einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele. Beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro klassiert sich die Solothurnerin im Dreistellungsmatch auf 50 m auf dem 2. Platz. Bereits im Juniorenalter mischt sie an der Weltspitze mit.

Schwingerkönig beim Zuger Kantonalschwingfest: Mit einem Sieg beim Surentaler Frühjahrsschwinget feierte der amtierende Schwingerkönig Joel Wicki sein Comeback nach der Ellenbogenverletzung am Brünig-Schwinget letztes Jahr. Für den Auftakt der Kranzfestsaison steigt der 27-jährige aus Sörenberg nun am Sonntag beim Zuger Kantonalschwingfest ins Sägemehl.