Legende: Muss zu Beginn der Kranzfestsaison zuschauen Samuel Giger. Keystone/Peter Schneider

Samuel Giger verletzte sich vor zweieinhalb Wochen am Toggenburger Schwingfest an der rechten Schulter und verpasste deshalb den Start in die Kranzfestsaison. Jetzt arbeitet er intensiv an seinem Comeback und beobachtet die Konkurrenz aus der Ferne.

Wie schlägt sich Fabian Staudenmann am Mittelländischen Schwingfest? Und wie bereitet sich Giger auf das «Jubiläumsschwingfest 125 Jahre ESV» im September in Appenzell vor?

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das «Sportpanorama» sehen Sie am Sonntag wie gewohnt um 18:00 Uhr auf SRF zwei.

Weitere Themen der Sendung:

Filippo Colombo hat das Olympia-Ticket in Griffweite: Der zurzeit stärkste Schweizer Mountainbiker jagt in Rumänien eine EM-Medaille. Mit einem Auge darf der Tessiner aber auch schon nach Paris schielen. Nach einer schwierigen letzten Saison hat er in den ersten Weltcuprennen dieses Jahr brilliert. Das «Sportpanorama» begleitet ihn nach Rumänien.

Der zurzeit stärkste Schweizer Mountainbiker jagt in Rumänien eine EM-Medaille. Mit einem Auge darf der Tessiner aber auch schon nach Paris schielen. Nach einer schwierigen letzten Saison hat er in den ersten Weltcuprennen dieses Jahr brilliert. Das «Sportpanorama» begleitet ihn nach Rumänien. Schaffen die Handballer den Coup? Mit einem knappen Auswärtssieg haben sich die Schweizer Handballer in Slowenien eine hervorragende Ausgangslage für einen Startplatz an der WM 2025 geschaffen. Neo-Nationaltrainer Andy Schmid steht bei seinem ersten Ernstkampf in Winterthur vor einem veritablen Coup.

Mit einem knappen Auswärtssieg haben sich die Schweizer Handballer in Slowenien eine hervorragende Ausgangslage für einen Startplatz an der WM 2025 geschaffen. Neo-Nationaltrainer Andy Schmid steht bei seinem ersten Ernstkampf in Winterthur vor einem veritablen Coup. Nachbarduell an der Eishockey-WM: Das Schweizer Nationalteam trifft am Sonntagabend im WM-Vorrundenspiel auf Nachbarland Österreich. Ein Gegner, den die Schweiz nicht unterschätzen wird. Viele Österreicher spielen in Schweizer Klubs eine zentrale Rolle, mit Roger Bader steht zudem ein Ostschweizer an der Bande.