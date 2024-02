Der Simmentaler Franjo von Allmen ist in seiner ersten vollen Weltcup-Saison rasant unterwegs. Am Sonntag macht er einen Stopp im «Sportpanorama».

Legende: Ein erfrischendes neues Gesicht bei Swiss-Ski Franjo von Allmen hält nach kurzer Anlaufzeit schon mit den Besten mit. Keystone/Jean-Christophe Bott

Moderator Rainer Maria Salzgeber begrüsst am Sonntag im SRF-Studio mit Franjo von Allmen den besten Schweizer Abfahrts-Rookie seit Jahren. Der 22-Jährige bewegt sich in seinem Premieren-Winter auf höchster Wettkampfstufe definitiv auf den Spuren der Grossen.

02:18 Video Archiv: Diese Fahrt bringt Von Allmen auf Rang 3 in Garmisch-Partenkirchen Aus Sport-Clip vom 28.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Im Super-G von Garmisch-Partenkirchen preschte Von Allmen Ende Januar als Dritter erstmals aufs Weltcup-Podest vor. Gerade einmal 11 Weltcup-Einsätze benötigte der junge Berner als Anlauf für diesen eindrücklichen Quantensprung. Mit dieser Marke übertrumpft er sogar Marco Odermatt und Beat Feuz.

Nun erzählt Von Allmen im «Sportpanorama» von seinem ungebremsten Aufstieg und blickt auf die erstmalige Teilnahme am Weltcup-Finale in Saalbach voraus. Da die Nachwuchshoffnung in beiden schnellen Disziplinen zu den Top 25 gehört, kann er sowohl im Super-G (22.3.) wie auch in der Abfahrt (24.3.) an den Start gehen.

