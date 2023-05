Knapp 2 Wochen nach seinem Gold-Triumph an der Judo-WM in Doha kommt Nils Stump ins «Sportpanorama» zu Rainer Maria Salzgeber.

Legende: Er genoss den Moment bei der Siegerehrung sichtlich Nils Stump kletterte als erster Schweizer Judoka überhaupt an einer WM auf die oberste Podeststufe. imago images/ Aflosport

Am 9. Mai setzte Nils Stump in der katarischen Hauptstadt zum ganz grossen Wurf an. Der 26-Jährige kürte sich in der Gewichtsklasse bis 73 kg zum allerersten Schweizer Judoka-Weltmeister, nachdem er aus sämtlichen Kämpfen als Sieger hervorgegangen war.

Tags darauf weilte der Kämpfer des JC Uster bereits auf den Seychellen, die er freilich schon vor dem Gold-Coup gebucht hatte. Weil als neuer Champion in Doha doch noch einige Verpflichtungen auf ihn zugekommen waren, erwischte Stump den Flieger gerade noch knapp.

Seit Donnerstagmorgen hat Stump wieder Schweizer Boden unter den Füssen. Und nun steht er vor einem weiteren Auftritt im Rampenlicht: Am Sonntagabend stattet er dem «Sportpanorama» einen Besuch ab und lässt seinen Erfolg Revue passieren.

00:36 Video Stump ist 1. Schweizer Judo-Weltmeister Aus Sport-Clip vom 10.05.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Neben Aktualität werden folgende Themen behandelt:

Starten und Rechnen in der Leichtathletik

Wer in der Leichtathletik an Welt- oder Europameisterschaften teilnehmen will, hat zwei Möglichkeiten: Entweder er oder sie schafft die Limite oder die Athleten und Athletinnen sammeln mit vielen Starts und cleverer Planung genügend Punkte, um sich über die Weltrangliste zu qualifizieren. Das System hat Vor- und Nachteile. Wer die Limite passiert, gehört zu den Medaillenkandidaten, wer genügend Punkte hat, kann dabei sein und Erfahrungen sammeln, ist aber weit entfernt von der Spitze. Die Leichtathletik zwischen Medaillenhoffnung und Event-Tourismus: sinnvoll oder notwendig?

Weltsportlerin aus dem Thurgau

Catherine Debrunner wurde vor Kurzem mit dem Laureus-Award ausgezeichnet. Die Thurgauer Para-Athletin ist damit Weltsportlerin des Jahres 2022. Bisher haben nur zwei Schweizer diese Ehrung erhalten; Roger Federer und Marcel Hug. Debrunner wurde für ihre sehr erfolgreiche Saison mit zwei Siegen im Marathon und vier Weltrekorden geehrt. Mit diesem Award in der Tasche nimmt sie die Saison in Angriff und hofft, die vergangene noch toppen zu können.