Legende: Mehrfache Erfolgsaussichten Maxime Chabloz ist im Sport vielseitig erfolgreich. Keystone/Jean-Christophe Bott

Maxime Chabloz tanzt in sportlicher Sicht auf zwei Hochzeiten. Aktuell ist der Nidwaldner als Freerider unterwegs. In dieser spektakulären Wintersportart war er 2019 Junioren-Weltmeister und gewann 2022 als Neuling die Gesamtwertung. Früh schon kam er mit dem Schnee in Kontakt, wuchs er doch in Beckenried in einem Haus unmittelbar neben dem Skilift auf.

01:33 Video Archiv: Hier zeigt Freerider Chabloz seine Klasse Aus Sport-Clip vom 26.03.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Im Sommer ist nicht etwa Erholung angesagt. Stattdessen setzt der 23-Jährige dann voll auf seine zweite Leidenschaft, das Kitesurfen. Auch in dieser Sparte durfte er sich in den Anfängen Junioren-Weltmeister nennen, gar dreifacher – und wechselte darauf zur Elite, wo er ebenfalls auf Anhieb einschlug.

Am Sonntag im «Sportpanorama» spricht Chabloz über seine sportliche Vielseitigkeit und seine ambitionierten Ziele.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder via Stream in der Sport App.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Die Karriere nach der sportlichen Laufbahn

Im November 2023 beendete Seraina Friedli ihre Goalie-Karriere abrupt und per sofort. Wie weiter nach der Sportkarriere? Mithilfe von Swiss Olympic ist die Ex-Nati-Torhüterin auf der Suche nach einem neuen Job.