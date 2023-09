Sechs Siege in sechs Gängen: Samuel Giger holte sich am Unspunnen-Schwinget den grössten Sieg seiner Karriere. Eine Woche später ist er bei Fabienne Gyr zu Gast im «Sportpanorama».

Legende: Hat beim Unspunnen abgeliefert Samuel Giger. Keystone/Peter Schneider

Lange wurde dem Thurgauer Schwinger Samuel Giger nachgesagt, dass er bei den ganz grossen Festen nicht sein ganzes Potenzial abrufen kann. Am Unspunnen-Schwinget hat der 25-Jährige nun eindrücklich das Gegenteil bewiesen. Was dieser Sieg mit ihm macht, verrät er im «Sportpanorama» im Gespräch mit Fabienne Gyr.

Neben der Aktualität werden folgende Themen behandelt:

Der Cup für die Leichtathletikstars von morgen

Die Schweizer Leichtathletik hat wieder bekannte und erfolgreiche Köpfe. Mujinga Kambundji, Angelica Moser und Simon Ehammer haben dabei etwas gemeinsam. Sie alle waren in jungen Jahren am UBS-Kids-Cup am Start. Seit 2011 findet dieser jährlich statt. In dieser Zeit nahmen rund 1,5 Millionen junge Sportlerinnen und Sportler aus der Schweiz an den Wettkämpfen teil. Fast unmöglich, dass ein Talent dabei unentdeckt bleibt. Das Resultat: Die Schweizer Leichtathletik ist zurück an der Weltspitze.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Stream in der Sport App.

Fluorwachverbot: Gibt es im Wintersport neben Doping- bald auch Wachssünder?

Fluor bringt Langläuferinnen oder Skifahrer schneller ins Ziel. Der Soff macht Skiwachs wasserabweisend, was die Gleitfähigkeit der Skis erhöht. Fluor ist aber auch schädlich für Mensch und Umwelt. Nach jahrelangem Hin und Her verbietet der Skiweltverband FIS Fluor ab dem kommenden Winter. In den vergangenen Jahren kämpfte die FIS damit, ein Kontrollgerät zu entwickeln, das zuverlässig überprüft, ob Fluor im Wachs der Athleten verwendet wurde oder nicht. Vor dem Saisonstart sind jedoch weiterhin viele Fragen offen. Welche Strafen drohen Sündern oder wie stellt die FIS sicher, dass das Fluor an den Langlaufskis nicht von einem Athleten stammt, der weiter vorne in der Spur lief?



Das Seilziehland Schweiz: Wenn alle am gleichen Strang ziehen