Legende: Begehrter Interviewpartner Am Sonntag stellt sich Marco Odermatt den Fragen im «Sportpanorama». KEYSTONE/Peter Klaunzer

Vor 3 Wochen hat die Weltcup-Saison 2023/24 geendet – und sich Marco Odermatt sicher schon ein paar verdiente Tage der Erholung gegönnt. Der Nidwaldner hat einen Winter der totalen Dominanz hinter sich und 13 Rennsiege in 3 verschiedenen Disziplinen eingefahren. Seine unwiderstehliche Stärke führte zum erneuten Triumph in der Gesamtwertung sowie zu den Siegen in den Einzelwertungen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom.

Wenn sich Odermatt also am Sonntag im SRF-Studio einfindet, tun dies nebst ihm auch 9 Kristallkugeln, die er im Alter von erst 26 Jahren bereits sein Eigen nennen darf.

Im Gespräch mit Rainer Maria Salzgeber wird der Weltmeister und Olympiasieger seine traumhafte Saison Revue passieren und beteuern, dass ihm die Ziele deswegen noch lange nicht ausgehen.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» mit Marco Odermatt am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Nebst Aktualität ist dies ein weiteres Thema der Sendung:

Ruderin Gmelin im Doppelzweier

Die 33-jährige Skiff-Weltmeisterin von 2017 nimmt erneut Anlauf im Weltcup. Im November 2023 gab sie überraschend ihr Comeback mit dem Ziel Olympische Spiele 2024 in Paris bekannt. In einer für sie neuen Bootsklasse wird Jeannine Gmelin gemeinsam mit Nina Wettstein im Frauen-Doppelzweier am kommenden Wochenende beim Weltcup-Auftakt in Varese antreten. «Sportpanorama» begleitet sie bei der Rückkehr in den Weltcup.