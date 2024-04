Die Olympiasiegerin stellt sich am Sonntag im «Sportpanorama» den Fragen von Moderatorin Fabienne Gyr.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gerade noch in Brasilien, am Sonntag im «Sportpanorama» Jolanda Neff. KEYSTONE/Maxime Schmid

Olympiasiegerin Jolanda Neff kämpft noch um einen Startplatz in Paris. Im Mai stehen die letzten Rennen der Qualifikationsphase in Nove Mesto an. Der Konkurrenzkampf ist gross, es dürfen nur zwei statt wie bisher drei Schweizerinnen im Olympia-Rennen antreten.

Neff steht zurzeit in der Weltrangliste auf Platz sechs hinter der besten Schweizerin Alessandra Keller auf Platz vier. Der Kampf um die Qualifikation bleibt spannend.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag um 18:00 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App mittels Stream.

Nebst Aktualität sind dies weitere Themen der Sendung:

Risiken für Herzerkrankungen und Herztod im Spitzensport

Der unerwartete Herztod des Marathonläufers Adrian Lehmann hat die Sportfans sowie Athletinnen und Athleten geschockt. In den letzten Jahren wurde vermehrt über solche Fälle berichtet. Sind Spitzensportlerinnen und -sportler wegen ihrer starken körperlichen Leistung einem höheren Risiko ausgesetzt? Was kann präventiv unternommen werden?

Der unerwartete Herztod des Marathonläufers Adrian Lehmann hat die Sportfans sowie Athletinnen und Athleten geschockt. In den letzten Jahren wurde vermehrt über solche Fälle berichtet. Sind Spitzensportlerinnen und -sportler wegen ihrer starken körperlichen Leistung einem höheren Risiko ausgesetzt? Was kann präventiv unternommen werden? Bangen um Olympia-Teilnahme

Kunstturner Benjamin Gischard hofft nach seinem Kreuzbandriss im September letzten Jahres auf die Olympiateilnahme. Es wären die dritten Spiele für den 28-jährigen Routinier. Während die Teamkollegen momentan an der EM in Rimini brillieren, muss der Captain des Schweizer Kaders weiterhin um ein Happy End, die Teilnahme in Paris, bangen.

Kunstturner Benjamin Gischard hofft nach seinem Kreuzbandriss im September letzten Jahres auf die Olympiateilnahme. Es wären die dritten Spiele für den 28-jährigen Routinier. Während die Teamkollegen momentan an der EM in Rimini brillieren, muss der Captain des Schweizer Kaders weiterhin um ein Happy End, die Teilnahme in Paris, bangen. Olympia-Teilnehmerin im Kitesurfen

Die 27-jährige Elena Lengwiler hat das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris schon gelöst. Bei den «Last Chance»-Regatten im französischen Hyères dominierte sie die Konkurrenz und wird nun die erste Schweizer Kitesurferin bei Olympischen Spielen sein, denn diese Disziplin wurde zum ersten Mal überhaupt ins Programm aufgenommen.