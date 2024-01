In Antholz feierte die Biathletin ihren ersten Weltcup-Sieg. Am Sonntag ist Lena Häcki-Gross zu Gast im «Sportpanorama».

Legende: Freut sich über ihren ersten Weltcupsieg Lena Häcki-Gross. Keystone/EPA/ANDREA SOLERO

Lena Häcki-Gross hatte zuletzt viel Grund zur Freude. Der Höhepunkt: Am 19. Januar feierte die 28-jährige Biathletin im Einzel-Rennen in Antholz ihren ersten Weltcupsieg. Zwei Tage später klassierte sie sich gleichenorts im Massenstart-Wettkampf als Dritte erneut auf dem Podest. Am Sonntag ist Häcki-Gross zu Gast im «Sportpanorama» mit Rainer Maria Salzgeber.

01:12 Video Archiv: Häcki-Gross gewinnt dank starker Schiessleistung Aus Sport-Clip vom 19.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Er sucht immer noch den Kick

Formel-1-Weltmeister Damon Hill liebt das Tempo. Der 64-jährige Brite startet bei der 80. Ausgabe des Inferno mit den Ski auf der verkürzten Strecke vom Schilthorn runter nach Mürren BE.

Team Fähndrich

Innerhalb des Verbandes hat Teamleaderin Nadine Fähndrich zusammen mit ihrem Bruder eine Sonderstellung. Unter der Leitung von Coach Ivan Hudac sind die Top-Langläufer grösstenteils allein unterwegs.