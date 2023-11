Rund 28 Stunden nach der Zieldurchfahrt in Gurgl resümiert der Walliser Slalomspezialist Daniel Yule seinen Saison-Einstand im «Sportpanorama» bei SRF.

Legende: Nach dem Rennstress der Rückreisestress Daniel Yule. Keystone/AP Photo/Piermarco Tacca

Endlich: Im 4. Anlauf hat es geklappt! Am Samstag ist die Alpin-Saison der Männer doch noch lanciert worden. Nach total drei Rennabsagen in Sölden sowie Zermatt/Cervinia konnte mit einem Slalom auf 1930 Metern über Meer in Obergurgl, der höchstgelegenen Gemeinde Österreichs, losgelegt werden.

Das Bestresultat aus dem 8-köpfigen Swiss-Ski-Team lieferte Daniel Yule dank einem Steigerungslauf in Durchgang 2 mit dem 5. Schlussrang – und verdiente sich dadurch eine Einladung ins «Sportpanorama». 3 mickrige Hundertstelsekunden fehlten dem Walliser beim dreifachen österreichischen Triumph zum Sprung aufs Podest.

Lange konnte sich Yule über den verpassten Top-3-Vorstoss nicht aufhalten. Denn für ihn heisst es nach den 1:48:31 Rennminuten in den beiden Läufen in den Ötztaler Alpen zügig knapp 300 Autokilometer bzw. 4 -stunden nach Zürich in den Leutschenbach zurückzulegen.

