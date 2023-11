Rainer M. Salzgeber begrüsst im «Sportpanorama» die Parasportlerin Catherine Debrunner, die in New York einen neuen Streckenrekord auf der Marathonstrecke errungen hat. Daneben berichtet das «Sportpanorama» von den Skirennen in Zermatt und Levi sowie von der Euro Hockey Tour.

Legende: Nicht zu schlagen Catherine Debrunner beim Marathon in New York. Keystone/Peter Foley

Am Sonntag, 5. November 2023, lieferte Catherine Debrunner am Marathon-Rennen in New York eine Machtdemonstration ab. Die Thurgauerin setzte sich schon zu Beginn des Rennens ab und fuhr solo dem Sieg entgegen. Den bisherigen Streckenrekord unterbot sie um mehr als drei Minuten. Im Gespräch mit Rainer M. Salzgeber spricht Debrunner über ihre Saison und ihre weiteren Ziele.

Das sind weitere Themen der Sendung:

Neue Abfahrtsstrecke in Zermatt/Cervinia

Auf der spektakulären und neu geschaffenen Abfahrtsstrecke in Zermatt/Cervinia werden am Wochenende vom 10. November 2023 die ersten Rennen gefahren. Erstmals in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups finden am Fusse des Matterhorns Weltcup-Rennen statt. Der Start liegt in der Schweiz, das Ziel in Italien. Wie schlagen sich Marco Odermatt und Co. in den beiden Abfahrten?

Wo bleibt der Nachwuchs im Schweizer Fechtsport?

Um die einstige Fechtnation Schweiz ist es ruhig geworden. Auch um die Olympiaqualifikation für Paris 2024 muss man bangen. Steht der Nachwuchs bereit, wenn das Aushängeschild Max Heinzer am Wochenende voraussichtlich zum letzten Mal am GP Bern antritt?