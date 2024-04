Patrick Rahmen überrascht mit dem FC Winterthur in der Super League. Am Sonntag ist der Trainer im «Sportpanorama» zu Gast.

Legende: Rockt mit dem FCW die Super League Trainer Patrick Rahmen. Keystone/Georgios Kefalas

In der Super League geht es langsam aber sicher in die entscheidende Phase. In zwei Wochen wird die Tabelle halbiert und in eine Championship Group respektive eine Relegation Group geteilt.

Der FC Winterthur ist auf bestem Weg, die Qualifikation in den Top 6 abzuschliessen. Zudem stehen die Eulachstädter im Cup-Halbfinal. FCW-Trainer Patrick Rahmen spricht im «Sportpanorama» mit Paddy Kälin unter anderem über die Ambitionen auf der Schützenwiese und sein Erfolgsrezept.

Nebst Aktualität sind dies die weiteren Themen der Sendung:

Der achtfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz träumt von einer Olympia-Qualifikation im Marathon. In Paris versucht der 34-Jährige, die Limite zu knacken. Und dies in seinem ersten Marathon überhaupt. Kostspieliger Boden: Der Unihockey-Verband hat entschieden, dass sich sämtliche Männerteams der obersten Spielklasse auf die neue Saison mit einem professionellen Boden ausrüsten sollen. Ein kostspieliger Entscheid, der nicht für alle so leicht umzusetzen ist.

Der Unihockey-Verband hat entschieden, dass sich sämtliche Männerteams der obersten Spielklasse auf die neue Saison mit einem professionellen Boden ausrüsten sollen. Ein kostspieliger Entscheid, der nicht für alle so leicht umzusetzen ist. Eishockey in der Wüste: In seiner dritten NHL-Saison ist Janis Moser bei den Arizona Coyotes endgültig zum Stammspieler gereift. In der Wüste ist der Berner heimisch geworden – auch wenn für ihn zu Beginn vieles gewöhnungsbedürftig war.