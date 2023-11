Vor dem Showdown in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad tritt YB-Meistercoach Raphael Wicky am Sonntag im «Sportpanorama» bei SRF auf.

Legende: Raphael Wicky Der YB-Coach statt dem «Sportpanorama» einen Besuch ab. Keystone/Urs Flueeler

Rund 51 Stunden vor dem letzten Auftritt der Young Boys in der Champions League 2023/24 fühlt Moderatorin Fabienne Gyr den Puls des Cheftrainers Raphael Wicky. Der Walliser ist am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama». Er blickt dabei am Tag nach dem Super-League-Spitzenkampf beim FC Zürich auf den entscheidenden Match gegen Roter Stern Belgrad voraus (Dienstag ab 21:00 Uhr im SRF-Liveticker).

08:48 Video Archiv: YB erreicht bei den Serben im Hinspiel ein 2:2 Aus Sport-Clip vom 04.10.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 48 Sekunden.

Mit einem Sieg vor Heimpublikum im Wankdorf kann sich «Gelb-Schwarz» über die Winterpause hinaus sicher im europäischen Geschäft halten und würde die Schweiz im neuen Jahr auf zweithöchster Ebene in der Europa League vertreten. Wicky amtet in seiner 2. Saison an der Seitenlinie der Berner und ist nach dem Double in der Saison 2022/23 weiter auf Erfolgskurs.

Der 46-Jährige spricht im Studio über seine sportlichen Herausforderungen, seine Führungsphilosophie und seinen Alltag.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18:00 Uhr auf SRF zwei oder mittels Livestream auf unserer Webseite sowie in unserer Sport App.

