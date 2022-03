Am Freitag schrieb Mujinga Kambundji ein weiteres Kapitel in ihrer Erfolgsgeschichte: Die Berner Sprinterin holte an der Hallen-WM in Belgrad über 60 m sensationell die Gold-Medaille. Im «Sportpanorama» lässt sie ihren Coup noch einmal Revue passieren.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das «Sportpanorama» am Sonntag ab 18 Uhr auf SRF zwei oder in unserer Sport App.

Zum 2. Mal in Folge stehen die Rapperswil-Jona Lakers in den Playoffs. Während aktuell noch um die letzten Viertelfinal-Tickets gekämpft wird, können sich die Rosenstädter bereits auf ihre Serie gegen den HC Davos mit Start am 25. März einstellen.

Janick Steinmann, der Sportchef der Lakers, ist am Sonntag zu Gast im «Sportpanorama» und spricht über das Erfolgsrezept seines Klubs. Die St. Galler hatten in der vergangenen Saison in den Halbfinals gestanden und nun die Regular Season auf Rang 4 abgeschlossen. Die Meisterschaft 2017/18 hatten die Lakers noch in der Swiss League bestritten.

Legende: Wie blickt er den Playoffs entgegen? Lakers-Sportchef Janick Steinmann. freshfocus/Andy Müller

Weitere Themen in der Sendung

Sponsoren ziehen sich zurück

In den vergangenen Wochen waren diverse Ausstiege von namhaften Sponsoren im Schweizer Sport zu beobachten. Klubs wie die Young Boys, FC Basel oder der SC Bern mussten entsprechende Vorgänge kommunizieren. Was steckt dahinter und was heisst das für die Zukunft?

Bunter Hund und Olympiasieger

Skicrosser Ryan Regez drehte nach einem schwierigen Saisonstart mächtig auf und wurde in Peking Olympiasieger. Jetzt kann er auch noch den Gesamtweltcupsieg erreichen. Der Berner Oberländer ist nicht nur ein begnadeter Athlet, sondern auch eine schillernde Persönlichkeit.