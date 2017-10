Sport-Mix: Denvers historische Pleite, Phoenix' Rekord-Entlassung

Denver in der NFL und Phoenix in der NBA: Zwei US-Teams sorgen für historische (Negativ-)Schlagzeilen.

Die Denver Broncos haben in der NFL eine historische Niederlage kassiert. Bei den Los Angeles Chargers unterlag der dreimalige Super-Bowl-Champion 0:21. Denver blieb erstmals seit 25 Jahren ohne Punkt. 1992 hatte es ein 0:24 gegen die Los Angeles Raiders abgesetzt. Broncos-Quarterback Trevor Siemian wurde von der Defense der Chargers gleich fünfmal zu Fall gebracht. Denver, NFL-Champion von 2016, steht nun bei 3 Siegen und 3 Niederlagen.

Die Phoenix Suns sorgten derweil für die früheste Trainerentlassung in der 71-jährigen Geschichte der NBA. Nach nur 3 Spielen muss Earl Watson gehen. Der bisherige Assistent Jay Triano übernimmt den Posten übergangsweise. Phoenix hat in der neuen Saison alle Spiele verloren. Nach der Heim-Blamage gegen die Portland Trail Blazers (76:124) und der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers (130:132) gab es am Samstag bei den L.A. Clippers die nächste Abfuhr (88:130).

Besser machten es die Minnesota Timberwolves, die sich in einer spektakulären Schlussphase 115:113 gegen Oklahoma durchsetzten. Doch sehen Sie selbst: