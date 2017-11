Sport-Mix: Erfolgserlebnis für Bencic

Heute, 14:42 Uhr

Belinda Bencic hat am Challenger-Series-Turnier der Frauen in Hua Hin in Thailand ihren zweiten Titel in diesem Jahr gewonnen. Im Final bezwang sie Hsieh Su-Wei aus Taiwan 6:3, 6:4.

Bild in Lightbox öffnen. Belinda Bencic (WTA 165) besass gegen die im WTA-Ranking um 69 Plätze besser klassierte Taiwanesin die stärkeren Nerven. Auf das Break zum 3:3 im 1. Satz reagierte Bencic umgehend mit den nächsten Servicedurchbruch. Im 2. Satz schaffte Bencic dem entscheidenden Durchbruch zum 6:4 nach einer Spielzeit von 1:39 Stunden. Damit sicherte sich die 20-Jährige den 2. Titel im Einzel seit ihrem Comeback nach einer im Mai erlittenen Verletzung am Handgelenk. Den 1. Sieg erlangte sie im September am ITF Turnier von St. Petersburg. Viktorija Golubic war in Hua Hin im Halbfinal ausgeschieden. Kathrin Stirnemann hat an der Urban-Cycling-WM im chinesischen Chengdu Gold geholt. Die Schweizerin setzte sich vor der Schwedin Ella Holmegard und der Französin Perrine Clauzel durch. «Mein Start war nicht ideal, aber ich wusste, dass ich das Ding noch drehen kann», so Stirnemann. Für die Schweiz ist es die erste Medaille an den Titelkämpfen. Stirnemann wurde 2014 bereits XCE-Weltmeisterin.

sda/ste