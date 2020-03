Kunstturnen: Brägger nur knapp am Podest vorbei

Beim Mehrkampf-Weltcup in Milwaukee belegte Pablo Brägger den starken 6. Rang. Für den Sprungs aufs Podest fehlte dem Ostschweizer nur ein halber Punkt. Der Turner des STV Oberbüren zeigte zum Start in die olympische Saison am American Cup einen sehr guten und ausgeglichenen Wettkampf. An seinem Paradegerät Reck erhielt Brägger dank 14,141 Punkten die zweithöchste Note. Einen möglichen Podestplatz vergab der 27-Jährige bei seiner Barrenübung, bei der sich beim Tippelt ein Fehler einschlich.

Leichtathletik: Neuenschwander knackt EM-Limite

Beim Halbmarathon in Den Haag belegte Maja Neuenschwander mit 1:14:40 Stunden den 10. Platz. Die Schweizer Rekordhalterin im Marathon unterbot damit die Limite für die Europameisterschaften im August in Paris. Den Sieg holte sich die Kenianerin Joyline Chemutai in 1:09:44. Bei den Männern gewann Dawid Wolde aus Äthiopien.,Er knackte die Stundengrenze mit 0:59:58.