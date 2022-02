Die russische Invasion in der Ukraine hat weitere Auswirkungen auf den Sport. Wir verschaffen Ihnen untenstehend einen Überblick vom Montag.

In der 2. Bundesliga beendet Schalke die Partnerschaft mit seinem umstrittenen russischen Hauptsponsor.

Mittlerweile hat auch der Schweizerische Fussballverband klar Stellung bezogen. Über seine Beschlüsse erfahren Sie hier mehr.

Die Orientierungsläufer machen den Anfang und schliessen als erster Weltverband Russland aus.

Im internationalen Handball geht der Reigen von Spielverschiebungen weiter.

Im Tennis und Biathlon ist die Solidarität gegenüber ukrainischen Athleten und Athletinnen spürbar.

Fussball: Schalke zieht Schlussstrich mit Gazprom

Der FC Schalke 04 wird als Folge der russischen Invasion in die Ukraine seine Zusammenarbeit mit dem russischen Sponsor Gazprom vorzeitig beenden. Der finanziell klamme Zweitligist sieht sich trotz der Trennung weiter voll handlungsfähig. Der Vertrag wäre noch bis 2025 gelaufen. In der 2. Liga sollten vom russischen Gaslieferanten 9 Millionen jährlich fliessen, bei einem Aufstieg wäre die Summe wohl auf 15 Millionen Euro pro Saison angestiegen.

Orientierungslauf: Russen bleiben aussen vor

Der Orientierungslauf-Weltverband hat als erste dem Internationalen Olympische Komitee (IOC) angehörige weltweite Dachorganisation Russland komplett suspendiert. Auch unter neutralem Status ist ab sofort keine Teilnahme an internationalen Wettkämpfen mehr möglich. Zudem prüft der Verband die Suspendierung von Belarus. «Wir möchten damit unsere Solidarität mit dem ukrainischen Verband und dessen Athleten ausdrücken», sagte Verbandschef Leho Haldna. Diese Entscheidung sei getroffen worden, um den Werten gerecht zu werden, die den Kern des OL-Sports ausmachen. «Die Situation verlangt von uns aussergewöhnliche Massnahmen, um den Weg zum Frieden zu unterstützen» heisst es.

Fussball: Donezk-Coach De Zerbi reist aus

Nach tagelangem Warten in einem Hotel in Kiew hat der italienische Fussball-Trainer Roberto De Zerbi laut Medien die Ukraine verlassen. Der Coach des Erstligisten Schachtjor Donezk und sein Trainerteam seien mit dem Zug bis nach Ungarn gefahren und dann nach Rom weitergeflogen, wie die L'Equipe berichtete. Die Intervention von Uefa-Präsident Alexander Ceferin in Zusammenarbeit mit dem italienischen Verbandspräsidenten Gabriele Gravina sei entscheidend gewesen, um den insgesamt 9 Personen die Ausreise zu ermöglichen.

Handball: CL-Spiel in Minsk platzt

Die Europäische Handballföderation hat im Zug des russischen Kriegs in der Ukraine das für Mittwoch geplante Champions-League-Spiel der Männer Meschkow Brest (Belarus) vs. Vardar Skopje (Mazedonien) abgesagt. Die «aktuelle Situation und ihre Entwicklungen» würden eine Austragung der Partie nicht möglich machen, hiess es von offizieller Seite. Weiter können die EM-Qualifikationsspiele der Frauen zwischen Griechenland und Belarus nicht plangemäss stattfinden. Die Partien waren für den 2./6. März in Chalkida bzw. Minsk angesetzt.

Legende: Zum Nichtstun verdonnert Für Viachaslau Shumak und sein Meschkow Brest ist der CL-Einsatz vorerst gestrichen. imago images

Tennis: Switolina fordert mehr Support

Die ukrainische Topspielerin Elina Switolina wünscht sich mehr Unterstützung aus der Tenniswelt für ihr von Russland attackiertes Heimatland. «Die Tennis-Community kann mehr tun. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass sie zusammenkam und der Welt geholfen hat. Auch jetzt können wir viel mehr bewirken», sagte die Weltranglisten-15. im Interview mit Eurosport. Ihre Kolleginnen und Kollegen auf der Tennistour können «helfen zu verstehen, was gerade passiert, und somit die kämpfenden Menschen in der Ukraine unterstützen», sagte Switolina. Sie selbst hatte bereits am Sonntag per Twitter bekannt gegeben, ihre Preisgelder der kommenden Turniere den Streitkräften und der Bevölkerung in ihrer Heimat zu spenden.

Biathlon: Tschechien erhört Hilferuf der Ukraine

Der tschechische Biathlon-Verband hat dem Team der Ukrainer nach der russischen Invasion unkomplizierte Hilfe angeboten. Verbandspräsident Jiri Hamza sagte, dass ukrainische Athleten, Trainer und Funktionäre ihre Kinder und Familienmitglieder nach Hranice – eine Kleinstadt im böhmischen Vogtland – schicken könnten. Zudem wird der tschechische Verband den Ukrainern kostenlose Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Am Samstag hatte der ehemalige Weltmeister Dmytro Pidrutschnji die internationale Biathlon-Gemeinschaft auf Instagram um Hilfe für seine Heimat gebeten. Weiter wurde am Montag bekannt, dass die Biathletinnen und Biathleten aus Belarus nicht mehr zu den restlichen Weltcup-Rennen dieses Winters antreten werden.