Ist Rafael Nadal in diesem Jahr endlich zu schlagen in Paris? Was reitet Novak Djokovic gerade? Und was können wir von den Schweizer Spielerinnen und Spielern erwarten? Um diese Fragen dreht sich die erste Folge des neuen Sport-Podcasts «Ufwärmrundi». Aber nicht nur.

Gemeinsam mit SRF-Experte Heinz Günthardt und Sportjournalistin Svenja Mastroberardino klärt Tenniskommentator Stefan Bürer auch Fragen wie: Warum bereitete sich Heinz Günthardt einmal in einem Stundenhotel auf ein Qualifikationsspiel in Paris vor? Wie unterscheiden sich die Trainings der Topstars vor Ort? Was hat das Frauentennis mit Lüften zu Hause zu tun?

Hören Sie rein in die «Ufwärmrundi», den neuen Sportcast von SRF Sport.