Am Wochenende geht in Sölden (AUT) die Ski-Saison wieder los. Jahrelang war Tina Weirather (LIE) dort jeweils am Start. In diesem Jahr tauscht sie allerdings Helm gegen Headset, die Skier gegen Notizblätter: Weirather begleitet die Skirennen neu als Expertin für SRF Sport.

Was sie im Trainingslager für ihren neuen Job gelernt hat, warum ihr im Kühlschrank Sölden nie kalt war und was sie als 16-Jährige bei ihrer Premiere über die Strecke dachte – im Podcast zum Skistart.

Ausserdem im Podcast zu hören: Jann Billeter, der die Skirennen seit Jahren als Moderator und Kommentator begleitet, und der aktuelle Ski-Kommentator Stefan Hofmänner. Dieser erzählt, was er von seiner Premiere vor über 20 Jahren hielt. Nur so viel: gerade glücklich war er nicht...

Hören Sie rein in die «Ufwärmrundi», den neuen Sportcast von SRF Sport.