Drei grosse Gegner warten auf die Schweizer Nationalmannschaft in den nächsten zwei Wochen. Ein Testspiel gegen Belgien, zwei Nations-League Spiele gegen Spanien und die Ukraine. Die 24 aufgebotenen Spieler begeben sich in diesen zwei Wochen in den Kreis der Nationalmannschaft, raus aus ihren gewohnten Umfeldern in ihren Vereinen.

Zu Beginn wartet ein Testspiel in Belgien, in einem Land, welches in den letzten Wochen gegen sehr hohe Corona-Fallzahlen kämpft. Die zwei Nations-League Spiele finden dann in der Schweiz vor leeren Rängen statt.

Doch wie viel Sinn macht es, diese Spiele durchzuboxen? Grosse Trainer wie Jürgen Klopp, oder Pep Guardiola kritisieren zurzeit den so oder so engen Spielplan und die hohe Belastung. Vereine wie Werder Bremen und Bielefeld geben ihre Spieler für die Nationalteams nicht frei. In diesem Podcast spricht Rainer Maria Salzgeber mit TV-Kommentator Sascha Ruefer und Radio-Reporter Peter Schnyder genau über Sinn und Unsinn dieses Zusammenzuges.

Zudem wecken wir Erinnerungen an das Penaltyschiessen gegen die Ukraine an der WM 2006 und sprechen über die Berechtigung der Nations League.