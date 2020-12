Jann Billeter und die SRF Ski-Expertinnen Tamara Wolf und Tina Weirather haben einiges gemeinsam: Ski fahren begeistert alle, die Bündner Berge ebenfalls – und alle haben mindestens einen Kreuzbandriss hinter sich!

Legende: Zu hören im neuen Podcast Tamara Wolf, Tina Weirather und Jann Billeter. SRF

Im Podcast geht es deshalb auch um Verletzungen: Was geht bei Unfällen alles kaputt? Warum war es am Anfang der Karriere vielleicht sogar noch cool verletzt zu sein? Und wie kämpft man sich einfacher zurück: im Team oder alleine?

Was die drei über die anstehenden Rennen in St. Moritz denken, ob Corinne Suter nun durchstartet und was bei der Kamerafahrt neu sein wird – in der aktuellen Ufwärmrundi!