Über die grossen Highlights im Sport reden viele. Aber nur wenige kennen diese Events aus nächster Nähe. Im Podcast «Ufwärmrundi» blicken Insider auf das kommende Sport-Highlight voraus. Jede Woche neu. Aktuell: das Skispringen in Engelberg.

Wie viel Überwindung braucht es, um ein erstes Mal über eine Skisprungschanze zu springen? Um diesen Sport auszuüben, darf man garantiert kein Warmduscher sein. Adrenalin begleitet die Springerinnen und Springer bei jedem Sprung. Ist es vielleicht gar der höhere Pulsschlag am Balken, das Adrenalin, welches durch den Körper geht, das Simon Ammann vom Karrierenende abhält? Und warum kann ein Skispringer mit Höhenangst skispringen? Über diese Fragen diskutieren Moderator Jann Billeter, SRF-Kommentator Michael Stäuble und SRF-Experte Marco Grigoli. Im Audio hören Sie auch, was die Sprungschanze in Engelberg mit dem Karrierenende von Marco Grigoli zu tun hat.