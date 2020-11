2020 steht bei den ATP Finals Novak Djokovic im Fokus. Der Serbe ist trotz der Niederlage gegen Daniil Medwedew für fast alle Experten der Topfavorit. Gleichzeitig ist er aber auch Reizfigur, Unterhalter, Provokateur, Guru und für Bernhard Schär «das Beste was dem Tennissport passieren konnte!» Was der langjährige Radiokommentator an ihm schätzt und warum er ihn gar als Präsidentschaftskandidaten sieht – im ersten Teil des Podcasts.

2004 gab ein anderer zu reden: Roger Federer. Allerdings nicht weil er Titelverteidiger war. Auch nicht weil er Topfavorit war. Und auch nicht seiner Schläge wegen. Nein: Federer hatte eine neue Frisur. Kurz. Hot. Sexy. Beautiful. Und DAS Thema der Finals 2004.

Warum Stefan Bürer in Houston zum Chauffeur der Familie Federer wurde, was Svenja Mastroberardino bei Alexander Zverev vermisst und was Bernhard Schär Roger Federer voraus hat – im Podcast «Ufwärmrundi».