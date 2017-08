Sportmix: EM-Medaillen im Rad und Triathlon auf Stufe U23

Heute, 17:14 Uhr, aktualisiert um 19:32 Uhr

Zwei Schweizer Nachwuchssportler haben am Samstag an einer U23-EM gleich in zwei Sportarten Erfolge gefeiert. Marc Hirschi holte Bronze im Strassenrennen, zu Rang 2 reichte es sogar Triathlet Sylvain Fridelance.

Radtalent Marc Hirschi musste sich an der EM im dänischen Herning nach 160,8 km im Sprint lediglich dem siegreichen Dänen Casper Pedersen und dem Franzosen Benoît Cosnefroy geschlagen geben. Der Berner wird in knapp 3 Wochen erst 19-jährig. Bereits im Zeitfahren hatte er mit einem 8. Rang eine starke Leistung gezeigt. Vor einem Jahr hatte der mehrfache Schweizer Nachwuchs-Meister im Zeitfahren EM-Silber bei den U19-Junioren gewonnen. In derselben Altersklasse glänzte Hirschi auch schon auf der Bahn mit WM-Gold im Madison (zusammen mit Reto Müller). Auch bei den Triathlon-Europameisterschaften der Altersklasse U23 war die Schweiz auf dem Podest vertreten. Sylvain Fridelance (22) eroberte im ungarischen Velence bei Lufttemperaturen von bis zu 40 Grad Silber. Der Wettkampf war wegen der Hitze auf die Sprintdistanz verkürzt worden. Dem Waadtländer fehlten nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen 24 Sekunden auf die Siegerzeit.

sda/sas