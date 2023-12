Tränen der Freude bei Odermatt

00:42 Video Odermatt: «Hatte noch nie solche Emotionen wie jetzt gerade» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Nach seinem fantastischen Auftritt in der WM-Abfahrt in Courchevel gehen beim späteren Sieger Marco Odermatt die Emotionen hoch. Zwar ist ihm die Goldmedaille zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht ganz sicher, der Nidwaldner weiss aber, dass ihm etwas ganz Grosses gelungen ist.

Odermatts Krönung im Riesen

01:34 Video Odermatts Fahrt zu WM-Gold Aus Sport-Clip vom 17.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Nach seinem Triumph in der Abfahrt krönt sich Odermatt auch im Riesenslalom zum Weltmeister. Dank einem fantastischen 2. Lauf mit viel Risiko stösst er von Rang 2 noch an die Spitze vor. Der Schweizer Freudentag wird mit WM-Silber für Loïc Meillard abgerundet.

Roth dank Meisterstück zu WM-Gold

01:48 Video Roth springt zu starken 118,59 Punkten – und ist wenig später Weltmeister Aus Sport-Clip vom 23.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

An der Ski-Freestyle-WM in Bakuriani zieht Noé Roth nur mit etwas Glück in den Aerials-Superfinal ein. Dort zeigt er dann sein ganzes Können, steht einen brillanten Sprung. An seine Marke kommt in der Folge kein Konkurrent mehr heran, Roth darf sich über WM-Gold freuen.

Am Freitag blicken wir auf den März zurück.