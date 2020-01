Thomas und Robin Bussard starten an den Youth Olympic Games in Lausanne in den Skitouren-Rennen. Wir stellen Ihnen das Duo näher vor.

An den Youth Olympic Games 2020 stehen auch Skitouren-Rennen an. Diese Sportart gehört an den Olympischen Winterspielen der «Grossen» (noch) nicht zum Programm.

Die Schweizer Farben in Lausanne vertreten auch Thomas und Robin Bussard. Die beiden 17-jährigen Zwillingsbrüder holten an Weltmeisterschaften 2019 in ihrer Kategorie schon diverse Medaillen, zudem gewann die Schweiz das Nationenklassement. Klar, träumen sie auch an den Jugendspielen von Edelmetall.