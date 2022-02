Aktuelle Folge (Video siehe oben)

Die Taubenzucht – es soll wie eine Droge sein, sagt ein Chinese, der seit 50 Jahren in diesem Geschäft tätig ist. Tatsächlich gibt es in keinem Land so viele Taubenzüchter wie im «Reich der Mitte». Die Tauben liefern sich Rennen, die sich über eine Distanz von bis zu 100 km erstrecken. Was früher ein Sport für die Reichen war, ist nun für alle erschwinglich – und beliebt wie noch nie. China-Korrespondentin Claudia Stahel war bei zwei Züchtern zu Besuch.

Folge 4: Rentner tanzen unter freiem Himmel

Geschätzte 100 Millionen Personen betreiben diesen Sport in China: Park-Tanz. Nomen ist in diesem Fall Omen: Man trifft sich im Park und tanzt. Überwiegend sind die Tänzerinnen und Tänzer pensioniert. China-Korrespondentin Claudia Stahel hat sich versucht.

Folge 3: Wandern wird erst entdeckt

Wandern ist in der Schweiz eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen – ganz anders in China. Obwohl die Natur ebenfalls viel zu bieten hat, wird das Wandern dort erst langsam entdeckt. China-Korrespondentin Claudia Stahel nimmt Sie mit auf eine Tour im Gebirge Huang Shan, den Gelben Bergen.

Folge 2: Besuch in der Dumpling-Küche

Da kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. China-Korrespondentin Claudia Stahel geht einem Klassiker der chinesischen Küche auf den Grund. Dabei wird sie in die Geheimnisse der Shanghai Dumplings eingeweiht. Das Rezept dieser Teigrollen macht aus, dass sie nicht gedämpft, sondern gebraten werden.

Folge 1: Die Erkundungstour der Chinesischen Mauer

China-Korrespondentin Claudia Stahel besuchte die Chinesische Mauer – eines der «neuen Weltwunder» von rund 21'000 Kilometern Länge. In Zhangjiakou, zwei Stunden nördlich der Hauptstadt Peking, begibt sich die Schweizerin auf eine Spurensuche, die nichts für Menschen mit Höhenangst ist.