Am Tag mit den meisten Olympia-Entscheidungen – 10 an der Zahl – sind dies die Fixpunkte des Programms.

Schweizer Einsätze am Dienstag live auf SRF zwei, im Webstream und in der Sport App:

02:15 Eiskunstlauf Männer, Kurzprogramm Britschgi 03:00 / 03:22 / 03:45 Ski Freestyle Frauen, Big Air

Final in 3 Läufen Gremaud, Höfflin 03:40 Snowboard Alpin Frauen, Qualifikation Jenny, Keiser, Kummer, Zogg 04:00 Ski Alpin Männer, Super-G G. Caviezel, Feuz, Odermatt, Rogentin 04:07 Snowboard Alpin Männer, Qualifikation Casanova, D. Caviezel, Galmarini 05:10 Eishockey Frauen, Vorrunde

USA - Kanada 07:05 Curling Mixed, Spiel um Bronze

Schweden - Grossbritannien 07:30 / 8:06 / 8:24 Snowboard Alpin Frauen, K.o.-Phase ab Achtelfinals Kummer, Zogg 07:48 / 8:15 / 8:30 Snowboard Alpin Männer, K.o.-Phase ab Achtelfinals D. Caviezel 08:36 Snowboard Alpin Frauen, kl. & gr. Final

08:43 Snowboard

Alpin Männer, kl. & gr. Final 09:00 Langlauf Frauen, Sprint

Qualifikation Fähndrich, Van der Graaff, Meier, Weber 09:30 Biathlon Männer, Einzel 20 km Burkhalter, Hartweg, Stalder, Weger 09:50 Langlauf Männer, Sprint

Qualifikation Grond, Hediger, Schaad 11:30 Eisschnelllauf Männer, 1500 m 11:30 Langlauf Frauen, Sprint

K.o.-Phase ab Viertelfinals

Um Gold um 12:47 Uhr Fähndrich, Van der Graaff, Meier 11:55 Langlauf Männer, Sprint

K.o.-Phase ab Viertelfinals

Um Gold um 13:00 Uhr Grond, Hediger 12:50 / 14:35 Rodeln 3. & 4. Durchgang Maag 13:05 Curling Mixed, Final

Italien - Norwegen 14:10 Eishockey Frauen, Vorrunde

Finnland – russische Auswahl fett = Medaillen-Entscheidung

Biathlon: Weger wie Gasparin 2014?

In kaum einem Wettkampf werden Fehler so gnadenlos bestraft wie in einem Biathlon-Einzelrennen. Für jeden Fehlschuss gibt es eine Minute obendrauf. Im Rennen über 20 km wird aus Schweizer Sicht am ehesten Benjamin Weger ein Exploit zugetraut. Der Walliser zeigte bisher eine konstante Saison, ein Spitzenplatz war aber noch nicht dabei. Mit einem fehlerfreien Schiessen liegt ein solcher bei Olympia aber im Bereich des Möglichen.

Langlauf: Wer kann Kläbo das Wasser reichen?

Im Skiathlon musste sich Johannes Kläbo mit Rang 40 zufriedengeben. Im Sprint sinnt der Norweger auf Revanche, alles andere als ein Sieg des dreifachen Olympiasiegers käme einer Überraschung gleich. Im Rennen der Frauen hat die Schweiz mit Nadine Fähndrich ein heisses Eisen im Feuer. Obwohl die Luzernerin nicht zu den Topfavoritinnen gehört, ist ihr ein starkes Resultat zuzutrauen.